Madise: kõige riigi poolt ette kirjutamine hävitab ühiskonna

Vihakõne parim reguleerija on tema sõnul aga ühiskond ise koos oma sotsiaalsete normidega.

Kui Eesti kodanikud peaksid otsustama, et abielu definitsiooniks on ühe mehe ja ühe naise liit, siis Madise hinnangul ei saa sellest kindlasti järelduda, et kooseluseadus kaotaks kehtivuse.

Saatejuht Johannes Tralla küsis Madiselt, kui mures on ta selle üle, et Eesti ühiskond kevadel polariseerib ja piltlikult öeldes lähevad kõik omavahel tülli.

«Mina arvan, et mina kellegagi tülli minna ei kavatse. Ja ma loodan, et kellelgi ei õnnestu ka näiteks minuga tülli minna. Ma arvan, et igaühel on võimalik võtta siin mõistlik ja lahke positsioon. Ja üks oluline tõetera on ka see, et enda õnnetunnet ei tasu siduda sellega, et keegi teine peab selle nimel õnnetu olema,» vastas Madise.

Tralla tõstatas saates ka teema, kust lõpeb sõnavabadus ja algab solvamine ja vihakõne.

«Ühiskonnas on olemas sotsiaalsed normid, mida ei olegi kirja pandud. Need avalduvad selles, et mingil viisil käitumine loetakse mitte kõlbeliseks, loetakse inetuks, inimene, kes sellisel viisil väljendub jäetakse seltskonnast kõrvale, teda laidetakse. Ja hoopis teine tase on see olukord, kus riik on oma normidega tõmmanud piirid maha ja mingil viisil väljenduse keelanud,» sõnas Madise.