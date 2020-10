Riik nõustus Peterburi tee remonti rahaliselt toetama

Projekteerimise on lubanud kinni maksta linn, kuid kogu tee-ehitus omast taskust kinni maksta käib Tallinnale üle jõu, Vahendas ERRi uudisteportaal raadiouudist.

Kuigi otsust ehituskulude jagamise kohta ei ole, ütles MKMi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan, et riik on ka varem Tallinna linnaga head koostööd teinud, näiteks Haabersti ja Ülemiste liiklussõlmede rajamisel ning ta ei näe põhjust, miks see Peterburi tee puhul ei peaks jätkuma.

Gailani sõnul on riigi toetus varem ulatunud 70-85 protsendini. «Meie sõnum on see, et selle projektiga tuleks kindlasti edasi minna. Linn peaks välja selgitama selle lõpliku maksumuse, lahenduse läbi projekteerima ja siis saame rahastusest täpsemalt rääkida,» ütles Gailan.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesialliku sõnul on projekteerimise sisendiks olev liiklusanalüüs tehtud ja lähiajal kuulutatakse projekteerimise hange välja. Tegemistega loodetakse püsida sellises graafikus, et varem välja kuulutatud ehituse alustamise tähtaeg, 2022. aasta jääks paika. «Kindlasti on selle töö eelduseks Väo liiklussõlm. Selleks, et tee-ehituse ajaks raskeveokite liiklust ümber suunata, on oluline, et Väo liiklussõlm oleks valmis ja selle ehitamise lõpptähtaeg ongi 2021. aasta lõpp. Selline ajakava on meil praegu paika pandud ja kavatseme sellest kinni pidada,» lausus Vesiallik.