WHO: Euroopas on tuvastatud üle 10 miljoni COVID-19 juhtumi

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni direktor Hans Kluge ütles neljapäeval, et piirkonna 53 riigis tuvastati eelmise nädalaga üle 1,53 miljoni uue COVID-19 juhtumi ning alates pandeemia algusest on nakkusjuhte registreeritud üle 10 miljoni.