Eestis hakatakse looma kadunud inimeste drooniotsingu tarkvara

Kuni 45 protsenti otsingutest liigitub ressursimahukateks sündmusteks, kus lisaks suuremale arvule politseiametnikele kaasatakse ka vabatahtlikke, teisi teenistusi ja helikopterit, ning selliseid otsinguid tuleb ette umbes 30 korda aastas. Kuid et kopterikulu võib olla miljon eurot aastas, siis on oluliselt kuluefektiivsem korraldada otsinguid mehitamata lennuvahenditega.

Eestis toimub maastikul umbes 150 aktiivset otsingut aastas, millest lõviosa langeb juulisse, augustisse ja septembrisse. Külmadel kuudel toimuvaid otsinguid on vähem, kuid nende puhul on ajaline faktor veelgi kriitilisema tähtsusega. Otsitavatest 2/3 on mehed ning otsitavate keskmine vanus on 55.