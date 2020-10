TAI: mullu kasvasid Eestis tervishoiukulud 1,89 miljardi euroni

Leibkondade omaosalus tervishoiukuludes oli 23,9 protsenti, aasta varem 24,5 protsenti. «Eesti on endiselt leibkondade omaosaluse kriitilise piiri – 25 protsendi – lähedal, mille ületamisel võivad tekkida raskused arstiabi, hambaravi, ravimite ning teiste eluks vajalike teenuste ja kaupade eest tasumisel,» rääkis TAI tervisestatistika osakonna vanemanalüütik Mare Ruuge. Inimeste omaosaluse tähtsus tervishoiukuludes on Eestis viimasel kümnel aastal püsinud suhteliselt samal tasemel ning on olnud oluliselt suurem kui WHO soovituslik tase 15 protsenti ja kõrgem kui Euroopa Liidu riikide keskmine – 22 protsenti.