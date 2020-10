Eesti: Schengeni piirieeskirju pole rikutud

«Tegemist on mitu aastat kestnud teemaga, kus Eesti ja Euroopa Komisjoni arvamused on lahku läinud. Eesti on olnud seisukohal, et maanteepiiripunktidesse sõidukite sisenemise ja piiriületuse ootejärjekorra korraldamine ja ooteala pidamine ning nende teenuste eest tasu võtmine on liikluskorralduslikud transpordi valdkonna meetmed. Need ei ole seotud kontrolliga piiril ning patrull- ja vaatlustegevusega. Seega ei kuulu Eesti kehtestatud kord ja meetmed Schengeni piirieeskirjade reguleerimisalasse ega saa olla nende eeskirjadega vastuolus,» selgitas siseminister Mart Helme.