Terviseamet: tänases olukorras tuleb tõsiselt mõelda halloweeni tähistamise ohutusele

Tervisameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on kolmest tähtpäevast ilmselt ohutuim täna tähistatav halloween, sest erinevalt mardi- ja kadripäevast ei kutsuta selle käigus uksele uksele käivaid lapsi tuppa. «Oluline on siinkohal rõhutada, et halloweeni jooksmise puhul tuleb hoida nii distantsi kui hoida kontaktid lühiajalisena,» ütles Lanno, kelle sõnade kohaselt ei tohi ka kergete haigusnähtudega lapsed väljas ringi liikuda. «Samuti ei tohi ust avada ei koroonaviirusesse nakatunud, nende lähikontaktsed ega ka inimesed, kellel on kas haigusnähud või kes ootavad koroonaviiruse testi tulemust. Meist endist sõltub see, millise tunde ja epidemioloogilise olukorraga me jõuludele ja 2021. aastale vastu läheme».