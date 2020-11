Tallinna visioonikonverents ⟩ «Tark linn ei saa kunagi valmis», 2.päev: «Tark linn»

Tänavuse konverentsi teema lähtub Ülemiste vanakese legendist. Linn areneb ning elanikud muutuvad üha teadlikumaks. Üheskoos sellega areneb linnakeskkond. Tallinnas on terve rida piirkondi, millel kunagi oli hoopis muu funktsioon. Endised tööstusalad ja vahepealsed räämas tühermaad transformeeruvad. Uus funktsioon on nendesse toonud või toomas taas elu.

Tallinn valiti tänavu intelligentsete kogukondade foorumi poolt mitmesaja kandidaadi hulgast maailma seitsme arukama kogukonna hulka ning jätkab ainsa Euroopa linnana kandideerimist intelligentseima linna tiitlile. E-teenused on muutunud Eesti inimeste elustiili lahutamatuks osaks. Oleme nendega harjunud ning mõnikord ei kujuta ettegi, et meie innovaatilised ja nutikad lahendused on muule maailmale eeskujuks.