Reformierakond kutsub üles rahvaküsitlusel eitavalt vastama

Reformierakonna esimehe hinnangul tuleks abielureferendum ära jätta, kuna see ajab rahva omavahel tülli, sellegipoolest eitav vastus küsimusele oleks Kallase sõnul hinnang valitsusele. «Kui valitsus paneb püsti küsimuse, siis see on tegelikult ka valitsuse usaldushääletus mõnes mõttes,» ütles Kallas.

Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder ütles, et koalitsiooni kokkuleppes on ette nähtud, et rahvaküsitlusi korraldatakse ja tema sõnul sellist otsedemokraatia vormi kartma ei peaks, veel plaanib Keskerakond lisada rahvaküsitlusse ka teiste valdkondade küsimusi.

«Laua peal on erinevad keskkonnateemalised, haridusteemalised aga miks mitte ka tervishoiuteemalised küsimused,» sõnas Mölder lisades, et milline kokkulepe olema saab, on järgnevate nädalate koalitsioonisisene küsimus.