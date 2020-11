Sotsid toetavad kahe täiskasvanu abiellumisõigust sõltumata nende soost

«Kuidas muidu selgitada mõistlike argumentidega kahele täiskasvanud inimesele, kes soovivad abielluda, et neil ei ole selleks õigus? Seda ei saa ju teha,» ütles volikogu esimees Eiki Nestor.

SDE volikogu leidis, et arvestades abieluvõrdsuse teema olulisust ning toetust arvamusküsitlustes ning rahvaalgatusel, peab seaduseelnõu jõudma riigikogu suurde saali. Kui petitsiooni menetlev komisjon seaduseelnõud ei algata, teeb volikogu SDE fraktsioonile ettepaneku esitada ise seaduseelnõu riigikogule.

SDE volikogu seisukohaks on toetada kahe täiskasvanud inimese õigust abielluda sõltumata nende soost. Lisaks kutsub erakond üles kõiki, kes toetavad vabadusel ja võrdususel põhinevaid väärtuseid, oma meelsust ja arvamust väljendama.

«Arvestades algatuse olulisust ja et seda toetab küsitluste järgi arvestatav osa elanikest ning kümned tuhanded on seda väljendanud toetusallkirjaga leiame, et algatus peab jõudma otsustamiseks Riigikogu suurde saali. Kui seda menetleva komisjoni enamus otsustab seaduseelnõud mitte algatada, teeme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonile ettepaneku esitada vastav seaduseelnõu Riigikogule,» seisab volikogu seisukohtades.