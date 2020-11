Narva ja Kuressaare on viiruse teise laine tulekuks valmis

Letjuka kinnitas, et intensiivravi võimekus on haiglal olemas. «Kõik kuus intensiivravi voodikohta on varustatud hingamisaparaadiga,» selgitas ta. Narva haiglal on lisaks veel neli narkoosi/hingamisaparaati operatsiooniblokis, mida saab vajadusel samuti kasutada, kuid see sõltub operatsioonibloki vajadusest.