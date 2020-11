Ebameeldiv üllatus: koroonaviiruse läbi põdenud idavirulase kordusproov osutus samuti positiivseks

16 päeva hiljem taas positiivne proov

Vladimiri sõnul tekkisid tal oktoobri esimesel nädalavahetusel köha ning kadus haistmismeel, ent kõrget palavikku ei tekkinud siis ega ka hiljem. Perearsti suunamisel läks Vladimir koroonatesti tegema ning 7. oktoobril tuli vastus – proov on positiivne.

Mees tõi lapsed koolist ära, informeeris juhtunust oma sõpru ja sugulasi, kellega oli suhelnud. Samal päeval võeti koroonaproov ka Vladimiri abikaasalt ja kahelt lapselt. Kuigi kogu pere oli tihedas kontaktis, tuvastati koroonaviirus naisel ja pojal, kuid tütre proov osutus negatiivseks.

«Pojal polnud üldse mingeid sümptomeid, ei köha, ei palavikku, tundis kõiki lõhnu ja maitseid, kuid samas, test osutus positiivseks. Abikaasal oli esimesel päeval palavik 37,2, seejärel palavik langes ja kadus haistmistaju,» rääkis Vladimir.

«Oma kogemusest võin öelda, et on väga ebameeldiv, kui sa ei taju lõhnu ega maitseid,» lisas ta. «Kogu toit muutub imalaks, sa ei saa aru, mida sööd.»

Nakatunud perega võttis ühendust terviseameti töötaja ning teatas, et peab jääma koju 14 päevaks alates sümptomite ilmnemisest. Vladimiri puhul siis 16. oktoobrini.

Selle ajavahemiku lõpuks oli mehel veel mõningane köha ja perearst saatis ta põletiku olemasolu kontrollimiseks vereproovi andma ning kopsuröntgenisse. Tulemused osutusid headeks. Koroonaviiruse kordustest kahenädalase karantiini järel ei ole enam kohustuslik ning seepärast tahtis perearst haiguslehe lõpetada.

«Kuid perearstiga vesteldes ma lunisin välja, just nimelt lunisin temalt välja kordustesti. Et olla kindel, et olen terve ning ei kujuta teiste jaoks ohtu,» rääkis Vladimir. «Seega, 17. oktoobril andsin kordusproovi ning 18-dal tuli vastus – positiivne! Mõistate? Positiivne tulemus 16 päeva järel, aga mind taheti saata tööle! Ma ei mõista, kuidas saab olla kindel, et inimene on juba terve ja ei kujuta teistele nakkusohtu, ilma testi tegemata?»

Kui kordustest ei ole praegu nõutav, siis võib-olla paljud inimesed lähevad taas tööle, jäädes nakkusohtlikuks, arutleb Vladimir. Ta helistas terviseameti vaneminspektor Jekaterina Marjinale ja kirjeldas olukorda.

«Ta oli imestunud, kuid ütles, et praktikas tuleb seda ette, et 14 päeva möödudes näitab test positiivset tulemust. Juhtub, et ka 30 päeva möödudes näitab patsiendi testi tulemus «positiivset»,» rääkis Vladimir. «Väidetavalt selline inimene ei kujuta enam ohtu, aga kuidas saab selles kindel olla? Kuidas aru saada, et sa pole enam nakkav ja ei nakata teisi?»

Terviseameti töötaja soovitas teha COVID-19 antikehade test, mida Vladimir tegigi. Ka see proov osutus positiivseks, see tähendab, mehel on kujunenud välja immuunsus ning seega koroonaviirust tema organismis olla ei tohiks.

Kas kujutab teiste jaoks nakkusohtu?

Olles saanud positiivse antikehade testi tulemuse, läks Vladimir kolme nädala möödudes taas tööle, kuid küsimused ja kahtlused jäid teda painama. Kõige rohkem kartis ta, et võib kedagi nakatada – sest koroonaviirus jäi tema organismi, kui ta oli juba terve.

«PCR-test võib olla positiivne keskmiselt kuni kuus nädalat pärast tervenemist. See on sellepärast, et viiruse niinimetatud mitteaktiivsed jäägid on jätkuvalt organismis,» kommenteeris terviseameti peaspetsialist Hanna Sepp.

Koroonaviiruse testi tehakse kõige sagedamini PCR (polümeraasi ahelreaktsiooni) meetodiga. Kui patsiendi ninaneelust võetud proovis on koroonaviirus, «paljundab» spetsiaalne ferment viiruse RNA vajalikku fragmenti ning võimaldab sel viisil viirust hõlpsalt avastada, isegi kui tema kontsentratsioon organismis on väga madal. Kuid see meetod viitab ühtmoodi nii aktiivsele kui ka juba surnud viirusele.