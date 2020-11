Valitsus plaanib öise joomispiirangu asemel baaride sulgemist

Valitsuse korraldusel ei tohi ühe koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguna juba praegu alates südaööst meelelahutuskohtades alkoholi müüa. Kuid kontrollid näitasid, et paljudes baarides hiilitakse piirangust mööda põhjendusega, et joodav osteti enne südaööd.

«Me valmistasime nii, nagu antud ülesanne oli, seaduseelnõu ette, aga kabinetis arutades leidsime, et tänases olukorras on selgem käituda üheselt - kui on vaja alkoholi tarbimist piirata, siis teatud kellaajast on lihtsam ettevõtted lihtsalt sulgeda,» rääkis majandusminister Taavi Aas.