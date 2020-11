Terviseamet: õpetajate haigestumine viib klassid distantsõppele

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles, et haigestunud õpetaja tõttu peab eneseisolatsiooni jääma nüüd kogu tema klass.

Lisaks ühele klassile, mille õpilased jäävad eneseisolatsiooni, jääb teisipäevast distantsõppele veel 16 klassikomplekti, sest nende õpetajad on eneseisolatsioonis ja asendajaid kontaktõppe jätkamiseks nii kiiresti leida ei ole võimalik.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles, et koolides on peamiseks nakkuse levitajateks õpetajad.

«Kui üks õpetaja haigestub, siis on tõenäosus, et ka teised koolis olevad õpetajad ja töötajad haigestuvad, seda me täna tõesti näeme,» ütles Sepp.