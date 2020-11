Raekoja platsi jõulukuusk tuleb pealinnast

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles, et sellel aastal sai Tallinn jõulukuuskede pakkumisi möödunud aastatega võrreldes päris palju – tervelt 26. «Pakuti isegi üle lahe Vantaas kasvavat puud koos selgitusega, et see jääb etteantud 150-kilomeetrise piirkauguse sisse,» tõi Haukanõmm välja ja lisas, et nii kaugele siiski minema ei pea, sest kõige ilusama kuuse leidis Tallinn linna piirest.