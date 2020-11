Videoloeng ⟩ Arhitektuuriloolane: missugune võinuks olla Lasnamäe tulevik?

«Tallinna on läbi aegade planeeritud kord teadlikult, siis lastud jälle olude sunnil spontaansemalt areneda. See on kujundanud linna selliseks nagu teda tänapäeval tunneme - kauniks, huvitavaks ja pisut kaootiliseks,» rääkis Orro videoettekandes «Slisse jäänud projektid».

«Ruumilise planeerimise valdkonnas on viimasel ajal kombeks kriitiliselt rääkida ka üleplaneerimisest ning sellest, et ruumiliste planeeringute ja arengukavadega saab kõik nii täpselt ette määratud, et spontaansuseks ei olegi linna arengus enam ruumi,» rääkis Orro, kuid tema hinnangul ei peaks selle pärast liiga palju muretsema. «Vaadates kõiki neid planeeringud, projekte ja visioone, mis on talletatud arhiivides, kuid mis ei ole teostunud, on selgelt näha, et kõik ei lähe kunagi päriselt nii nagu me plaanime. Sellest ei ole üldse midagi halba. Ka teostumata visioonid ja ellu viimata unistused on loomulik ja väärtuslik osa iga linna arengust,» leidis Orro.