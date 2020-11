Haiglad saavad kohustuse perearstitöö vajadusel üle võtta

Et inimesed neis kohtades, kuhu uut tohtrit leida ei õnnestu, päris arstiabita ei jääks, tahab sotsiaalministeerium panna haiglatele kohustuse perearstitöö vajadusel üle võtta.

Keskmine Eesti perearst on praegu 57-aastane ja iga viies tohter võiks juba veeta pensionipõlve. Lähiaastatel kasvab pensioniealiste perearstide arv märgatavalt. Et aina süvenevat perearstide põuda leevendada, on sotsiaalministeeriumis valmis saanud uus eelnõu, mis peaks noori perearstina tööle meelitama.

«Eesmärk on muuta noorte arstide jaoks nimistu võtmine võimalikult lihtsaks, mugavaks. Konkreetne näide on, et viimase aasta peremeditsiini residendil on võimalik kandideerida perearstinimistule, ka parandame lähtetoetuste tingimusi,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Nii on tulevikus noorel peretohtril võimalus saada senise 15 000 euro asemel 45 000 eurot lähtetoetust. Ka luuakse võimalus, et ülikoolist tulnud arst saaks kõrvuti kogenud tohtriga töötada, et hiljem pensionile mineva arsti nimistu üle võtta.

«See inkubatsiooniperiood annab kindlustunde inimestele, et nad ei jää ootamatult perearstita, annab kindlustunde noorele arstile, et ta saab järk-järgult omandada oskusi, kogemusi nimistuga töötamiseks ja kindlasti on ka oluline teenekamale perearstile, kes soovib rahulikult vanaduspensionile minna,» ütles Kiik.

Eestis lähevad perearstid pensionile keskmiselt 67-aastaselt ja viie aasta jooksul jõuab sellesse ikka 213 tohtrit. Kokku on Eestis 786 perearsti nimistut, millest 52 on ajutine asendaja.