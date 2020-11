Leedu peaminister Saulius Skvernelis teatas eile, et tänasel istungil kehtestab valitsus riigis üleüldise karantiini, mis algaks laupäevast ning kestaks umbes kolm nädalat. Esmaspäeval ütles ka Läti peaminister Krišjānis Kariņš, et on tulnud aeg kehtestada eriolukord.

Kas ka Eesti peaks eriolukorra kehtestama? «Minu kadunud ema ütles: «See, et sinu naaber tulle hüppab, ei tähenda, et ka sina peaksid tulle hüppama»,» vastas seepeale teadusnõukoja juht Irja Lutsar. Ta meenutas, et Lätis ja Leedus on olukord viiruse levikuga kehv, samas kui ta ei näe põhjust kehtestada eriolukord Eestis.