Kõlvart: osalise distantsõppe eesmärk on koolid lahti hoida

«Kõige kriitilisem küsimus ongi see, mis saab koolidest. Meie naaberriikides on juba tekkimas meditsiinisüsteemi kriis ja sellepärast on rakendatud ka rangemaid piiranguid. Loodame, et meil ei teki sellist vajadust, aga ikkagi on vaja selleks valmis olla,»ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul said kahjuks tõeks ka kõik hiljutise koolivaheajaga seotud kartused. «Kahjuks tuligi välja, et koolivaheaeg tõi negatiivseid muutusi ja tänaseks on haigestumiste rekord käes. See tähendab, et me ei saa praegu osalisest distantsõppest loobuda. Osalise distantsõppe ja teiste ennetusmeetmete rakendamise eesmärk ongi hoida koolid lahti. Et neid mitte täitsa kinni panna,» lausus Kõlvart.