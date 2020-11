Eesti kodakondsuse saab 17 inimest

Valitsus arutab neljapäevasel istungil siseministeeriumi ettepanekut anda Eesti kodakondsus 16 inimesele tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest, edatas valitsuse pressesindaja. Neist 14 on praegu Venemaa ja kaks Ukraina kodanikud.

Ka arutab valitsus siseministeerium ettepanekut anda erandina Eesti kodakondsus isikule, keda on kriminaal- ja väärteokorras karistatud, kuid kelle karistatus on kustunud. Kodakondsuse seadus võimaldab anda erandina kodakondsuse korduvalt kuritegude eest karistatud isikule, kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut.