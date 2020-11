Määramatus valimistel põhjustab börsidel ebakindlust

Samuti püsis kuni lõpuni eri küsitluste keskmiste andmete järgi demokraadist Joe Bideni märgatav edu vabariiklasest riigipea Donald Trumpi ees. Kuigi analüütikud rõhutasid, et ka Trumpi võit pole võimatu, näis seekord olukord palju selgem. Tegelikult polnudki ilmselt turuosaliste jaoks kuigi oluline see, kes täpselt presidendiks saab. Peaasi, et tulemus saabuks kiiresti.