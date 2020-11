«Jah, olen andnud Martinile nõusoleku olla keskkonnaministri kandidaat, aga laupäeval on EKRE volikogu, kandidaate on veel ja volikogu otsustab,» kinnitas Rain Epler, kes eelmisel reedel astus ka EKRE liikmeks.

Miks soovib Epler keskkonnaministriks saada? «Rahandusministri nõunikuna tegelesin väga intensiivselt just keskkonnaministeeriumi teemadega, roheteemadega,» seletas Epler. «Näiteks Euroopa rohelepe, mis on suur raam sellele, mis meil siin toimub. Selle töötasin tõsiselt läbi. RMK nõukogu liikmena olen end metsandusega kurssi viinud. Keskkonnaministeeriumi hallata on muidugi veel palju valdkondi, näiteks kalandus, õhundus jne, millega ma nii hästi kursis pole. Eks nendes valdkondades tuleb head nõunikud leida.»