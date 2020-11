Saatejuht seadis kahtluse alla koroonaviiruse statistika

Pritsoni sõnul vastati terviseametist isikule, et koroonapositiivseks märgiti ta seetõttu, et ta keeldus testist ning nüüd on ohtlik teistele. «Alles siis kui ähvardas kohtusse kaevata ahistamise ja vale süüdistusega siis võeti digiloos märge maha. Ühel teisel oli samamoodi ja siis perearst ütles et ärge pange tähele. Ju aeti midagi sassi. Nagu päriselt? Kas siis saab ikka uskuda neid numbreid, mida meile ette loetakse?» kirjutas Pritson.

«Reeglina on tegemist mõne FB postitusega, kus on küll väga palju emotsioone, kuid see eest mitte midagi, mida saaks kontrollida,» lisas ta.

«Nagu oleme ka varem selgitanud - teatud juhtudel saab perearst panna diagnoosi ka kliinilise pildi alusel, selleks on eraldi kood,» lausus Kingsepp. Juhises esmatasandi tervishoiutöötajale on kirjas, et diagnoosi saab panna ka kliinilise pildi ja epidemioloogilise seose alusel. «Ehk et kui on teada, et inimene on olnud kontaktis Covid-19 kinnitatud juhuga ning tal tekivad mõne aja möödudes samuti ägeda respiratoorse haiguse sümptomid, siis arstil on pädevus panna diagnoos ilma testi tegemata,» selgitas Kingsepp. «Kindlasti ei kajastu selliselt diagnoositud isikud testimise statistikas.»