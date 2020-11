Valitsus loodab jõuda teisipäeval koroonameetmetes ühele meelele

«Valitsus arutas võimalikke samme kabinetikoosolekul täna, laual on konkreetsed meetmed. Jätkame arutelu teisipäeval, loodetavasti langetame otsused,» teatas välisminister Urmas Reinsalu sotsiaalmeedias . Tema sõnul on meetmete juures tähtis vältida ühiskonna elutegevust takistavaid otsuseid, nagu näiteks kaupluste, koolide, ühiskondliku elu sulgemine.

«Mäletate kevadet, kus hoidusime külaskäikudest ja pidudest ja konverentsidest ja millest kõigest veel ning hoidsime distantsi? Nüüd on asi selline, et on mõistlik samamoodi käituda,» kirjutas Reinsalu.