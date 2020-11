Balti Assamblee teeb kokkuvõtteid Eesti eesistumisest

Reedesel istungjärgul esineb kõnega Riigikogu esimees Henn Põlluaas, kelle sõnul on Läänemere regioon üks edukamaid ja edumeelsemaid piirkondi maailmas, kuid tänapäeva maailma struktuur on habras.

«Kriis ei lahene iseenesest ning me peame raskustele kindlalt ja valvsalt vastu seisma. Meie kõigi asi on anda ühine piisav panus aktuaalsete probleemidega toimetulemiseks, omades tugevaid liitlasi, arendades piirkondlikku koostööd ning toetades mitmepoolseid suhteid,» ütles Põlluaas.

«Balti regiooni julgeoleku tagamiseks tuleb tõhustada omavahelist kaitsealast koostööd ning kaasata sellesse suurema püsiva kohalolekuga ka oma NATO liitlasi. Sellele lisaks ei tohi ära unustada, et meie panus riiklikku, regionaalsesse ja liitlaste julgeolekusse algab meie igaühe endi teadlikkusest vastutuse kohta, mis meil on demokraatia arendamisel ja kaitsmisel,» rääkis Põlluaas.

BA Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must märkis, et tänavust assambleed on märkimisväärselt mõjutanud COVID-19 pandeemia.

«Balti riikide ühtsus ja koostöö on meie jaoks ülimalt olulised ja hoolimata sellest, et isiklikult kohtumisega on seotud raskused ja piirangud, kestavad meie organsatsioonid ja koostöö kindlalt edasi. Oleme tänulikud kõikidele inimestele, kes samamoodi tunnevad ning tegutsevad selle nimel, et meie riigid üksteisele lähemale tuua,» rääkis Must.