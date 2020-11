VIDEO ⟩ Arkadi Popov: jõuludeks võib prognoosida tõsist nakatumismäära kasvu

Popov tõdes, et kuigi uute nakatunute arv on viimaste päevade jooksul üsna sarnasel tasemel, siis näha on selget kasvutrendi. «Mida rohkem nakatub, seda suurem on nakatunud vanemaealiste osakaal populatsioonis. Ja seda rohkem on vaja haiglakohti,» ütles ta.

Tema sõnul kasvab prognooside kohaselt järgneva pooleteise nädala jooksul haiglaravi vajavate inimeste osakaal. «Seega valmistume tervishoiusüsteemis, et pakkuda suuremat haiglaravi,» ütles ta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles täna rahvusringhäälingule, et valitsuskabinet arutas neljapäeval kaua koroonaviiruse tõrjumise meetmeid, kuid uusi piiranguid ei otsustanud. Repsi sõnul on tõenäoline, et teisipäeval siiski mingil kujul otsustatakse 2+2 hajutamisreegli tagasitoomine ning maski kandmise soovitus ühistranspordis.

Lootus inimeste arukusel

Arkadi Popov ütles, et mida vähem kehtestatakse piiranguid, seda parem – inimesed peaksid ise enda tegevuse eest vastutuse võtma. «Aga praegu me ei näe kaubanduskeskustes, et inimesed kannaksid maske. Ja nädalavahetustel tahetakse sotsialiseeruda,» nentis ta. «Aga nüüd on käes olukord, kus inimesed peaksid tõsiselt kaaluma, kas ikka peab külastama kaubanduskeskusi. Äkki peaks kandma maski, et ennast kaitsta ja vähendada riski,» manitses ta ja lisas, et kui need inimesed ise need soovituslikud meetmed kasutusele võtavad, siis pole seadusega kehtestatud piiranguid vaja.

Popovi sõnul näitab teiste riikide kogemus, et alates mingist hetkest hakkab nakatumiste arv kasvama eksponentsiaalselt. Selle kogemuse kinnitamiseks ja näitlikustamiseks on olemas ka matemaatik Juhan Aru varem Postimehele toodud näide: «Oletame, et iga nakatunu annab viiruse edasi täpselt ühele inimesele ja näiteks ühe päeva jooksul. Sellist asjade käiku kirjeldab joonisel 2 vasakul toodud puu. 3 päeva pärast on 3 haiget, 10 päeva pärast on 10 haiget, 100 päeva pärast 100 haiget».​

FOTO: Juhan Aru

Popov tõdes, et täna teada olevale infole tuginedes on Tallinnas algamas epideemiline levik. «Jõuludeks võib prognoosida väga tõsist nakatumismäära kasvu, kus võime rääkida 300-400 nakatunud inimesest saja tuhande inimese kohta. Kõik on meie enda käes. Kui me käitume mõistlikult, siis pole selliseid numbreid,» ütles ta.

Vaktsiin pole võluvits

Kas siis ainus lahend elu normaalseks tagasi saada ongi vaktsiin? Popov leiab, et ainult sellest ei piisa. «Vaktsiin pole selline asi, mis kohe kõik korda teeb. Isegi kui see ilmub, siis ilmub see teatud partiide kaupa,» ütles ta.

Popov märkis, et vaktsiini tootvate tehaste tootlikkus on piiratud ja neil pole kohe ja kiiresti võimalik toota seda suures koguses. «Arvestame sellega, et see ilmub ja olukord läheb paremaks,» ütles Popov.

Vaktsiini valmides on tema sõnul vaja sellega esmajärjekorras kaitsta tervishoiutöötajaid, vanemaealisi, hooldekodude personali jne. «Vaktsiinile võib loota, aga mitte ainult. Inimesed võiks mõista, et tegelikult vastutab igaüks. Juhul kui kõik ei võitle, siis haigus hakkab võitma. See on meie huvides, et seda ei juhtuks,» ütles ta.