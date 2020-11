Tantsufestivalist sai koroonakolle

«Mingit reaalset osavõtjate ja pealtvaatajate hajutamist polnud, maski kandmine oli kohustuslik pealtvaatajate tsoonis, kuid üritusel tehtud fotodelt on näha, et seda nõuet järgiti puudulikult. Festivali osavõtjatele, kes moodustasid enamuse, maski kandmise nõue ei laienenud. Osavõtjad paigutati tihedalt oma garderoobitsoonidesse; riigi poolt kehtestatud suurürituste läbiviimise reegleid tegelikult ei järgitud, kuigi korraldajad kinnitavad kodulehel vastupidist,» teatas Rus.Postimehe lugeja.

Infot COVID-19 haigusjuhtumitest, mis said alguse tantsuürituselt, kinnitati Rus.Postimehele ka terviseametist. Selle pressiesindaja Eike Kingsepp ütles, et täna hommikuse seisuga on Kuldsel Karikal koroonanakkuse saanud üheksa inimest.