Tõnis Lukas ütles, et täiendavaid meetmeid seoses viiruse olukorraga arutatakse teisipäeval. «Praegu etendustel, kinodes ja kontsertidel pole nakkuse levikut ette tulnud. Kui üldse mõni koht turvaline on, siis see on teatri-, kino- ja kontserdisaal,» selgitas Lukas.