Eesti tõusis sisserändajate ühiskonda lõimimise poliitikate indeksis

Eesti parandas tulemust rahvusvahelises sisserändajate ühiskonda lõimimise poliitikate indeksis (MIPEX), saades 50 punkti sajast, edastas Balti Uuringute Instituut. Eesti tulemus on sarnane EL-i ja OECD riikide keskmise tulemusega. Aastaid 2014-2019 vaadelnud raporti järgi edendab Eesti hästi just terviklikku lähenemist lõimimise poliitikatele, kuid sisserändajatele püsielanikega võrdsete õiguste ja võimaluste tagamises on veel arenguruumi.

Eesti tulemus on alates 2007. aastast pidevalt tõusnud. Viimase viie aasta jooksul on Eesti lõimimise alased poliitikad täiustunud viie punkti võrra, mida on rohkem kui teistes uuringus osalenud riikides. Kõige suurem areng on toimunud perede taasühinemise ja alalise elamisõigusega seotud poliitikates.