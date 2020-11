«Neljakorruselises nakkuskliinikus on pidevalt kasutuses – see tähendab personaliga varustatud – kolm korrust,» ütles Postimehele Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks.

Moks selgitas, et üks korrus on pidevas valmisolekus. «Seal on olemas palatid, voodid ja aparatuur nakkushaigustega patsientide jaoks, juhuks kui haiglaravi vajavate nakkushaigete arv peaks Põhja-Eestis suurenema,» lausus Moks.