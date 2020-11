Ratas: oleme jõudnud tervishoiualase hädaolukorrani

«Ka üldine olukord on kriitiline. Kui me juba täna seda arvesse ei võta ega tegutse vastavalt, jõuame varsti kriisini,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Peaministri sõnul on võimalik epideemia peatada, kui lähinädalatel teeb igaüks kõik selle nimel, et koroonaviirusesse mitte ise nakatuda ega teisi nakatada. Selleks tuleb eelkõige toimuvasse tõsiselt suhtuda.

«Samuti on vaja veelgi hoolsamalt nakkuse vastaseid reegleid järgida. Need algavad põhitõest, et nakkuse oht on seda väiksem, mida vähem teistega kokku puutume. Jätkuvalt on oluline igal sammul hügieeni järgida ja haigena kodust arsti poole pöörduda,» märkis peaminister.