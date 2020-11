Estonia uurimise võimekus on Eestis olemas

Kuni valitsus pole püstitanud konkreetset ülesannet, mida ja kuidas Estonia juures uurida, on allveetööde eksperdid hinnangutes väga ettevaatlikud. Ühel meelel ollakse, et uurimine peab olema professionaalne ja rahvusvaheline ning hobi­kasutuseks mõeldud allveekaamerast selleks kindlasti ei piisa. Mitmeotstarbelise jäämurdja Botnica reeder, TS Shipping juhatuse liige Ülo Eero kinnitas, et Botnica sobib Estonia veealuseks uurimiseks kõigiti. Laev on varustatud kaasaegseima tipptehnikaga, mis võimaldab teha keerukaid ja täpseid veealuseid toiminguid ka sadade meetrite sügavusel ning keerulistes ilmaoludes.