Galerii ⟩ EKRE: referendumi õnnestumine näitab, kas Eesti on demokraatlik ühiskond

Küsimus abielu tähendusest on selles maailmavaatelises vaidluses keskse tähtsusega. Euroopa vasakpoolsete jõudude eeskujul nõuavad Eesti vasakliberaalid – Reformerakond, sotsiaaldemokraadid, Eestimaa Rohelised ja Eesti 200 – üha agressiivsemalt homoabielude seadustamist, millest järgmine samm on homodele lapsendamisõiguse andmine.

Konservatiivid seevastu peavad oluliseks, et abielu ühiskonna alusväärtusena jääks üksnes mehe ja naise vaheliseks liiduks, s.t institutsiooniks, mis on ühtlasi ühiskonna ja meie rahvuse kestmajäämise üks tagatis.

Avaliku arvamuse uuringute järgi ei kiida Eesti inimesed homoabielu heaks. Abielureferendumil saab rahvas anda juriidilist jõudu omava vastuse küsimusele, kas meie riik peaks kaasa minema abieluinstitutsiooni lammutamisega või soovitakse näha abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna – nii, nagu see on lääne tsivilisatsioonis alati olnud.

Rahvahääletus ei võta üheltki ühiskonnagrupilt ühtegi õigust ära; selle eesmärk on fikseerida kodanike kui kõrgeima põhiseadusliku võimu seisukoht küsimuses, milliseid sotsiaalseid suhteid peaks riik pidama seaduse tasandil kaitsmis- ja toetamisväärseks. Ülemaailmne kogemus näitab, et just nendes peredes, kus vanemad on tugevas abielus, sünnib keskmisest rohkem lapsi ja nad on keskmisest tervemad ning edukamad.