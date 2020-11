Pildid ⟩ Aasta isaks kuulutati Arvo Tuvikene

Nelja lapse isa Arvo Tuvikene on Eesti Maaülikooli teadur. Tema uurimistöö põhisuunad on kalade füsioloogia, veekogude ökotoksikoloogia, veekogude toiduahelad ja Läänemere reostus.

«Isade jaoks on tähtis, et neil on võimalus oma lapsega rohkem aega koos veeta ning koos maailma avastada. Samas tasakaalu otsimine töö- ja pereelu vahel ei ole lihtne. Oleme kõik selles, mis me teeme, ilusad, olulised ja tähtsad. Eelkõige oma perele, aga ka ühiskonnale. Leiame seda aega oma lastele ja iseendale, et iga argipäev oleks samavõrra eriline kui tänane pühapäev. Soovin kõigile isadele ja vanaisadele palju koosolemise ja avastamise rõõmu,» kirjutas Kaljulaid.