Raivo Aeg Bideni korruptandiks sõimamisest: väga ränk hinnang

Seeder ei arva seega, et tänases saates kuuldut saab võtta Helmede madalpunktina. «Mis ta nüüd madalpunkt on,» vastas Seeder. «See on täiesti tavaline teemade käsitlus selle saate kontekstis. Mina ei ole seda kuulnud, mul on ainult teie [ajakirjaniku] vahendatud informatsioon, aga midagi üllatavat ega uut selles küll ei ole.»

Küsimusele, kuidas peaks Bideni korruptandiks sõimamine mõjutama Eesti ja USA suhteid, vastas Seeder, et Eestis on USA valimistele ja presidendiisikule liiga palju tähelepanu pööratud. «Mul vahest jääb mulje, et Eesti poliitikud ja ajakirjanikud tunnevad väga sügavat muret USA demokraatia pärast, aga ma küll seda ei tunne. Olgu presidendiks Biden või Donald Trump, ma arvan, et Eestil on oluline hoida USA riigi ja ametliku poliitikaga väga häid suhteid ning teha koostööd. Ameerika on meie suurim julgeolekuliitlane. Jääb selleks ka lähitulevikus sõltumata sellest, kes on USA president.»