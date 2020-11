Reinsalu: Soovitan Helmetel tegeleda Eesti probleemide, mitte USA juhtimisega

«Minu vastus on lihtne ja selge. See on pöörane jutt, mis ei esinda sekundikski ega mingilgi määral Eesti riigi ametlikku seisukohta,» kirjutas minister sotsiaalmeedias ja lisas, et soovitab valitsuskaaslastel tegeleda Eesti probleemide, mitte USA juhtimisega.