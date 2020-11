Politsei otsib Lasnamäel kadunud 71-aastast Valentini

Lähedastele ütles Valentin, et läheb Lasnamäe Priisle piirkonda, kus ta käib tihti.

Politseinikud asusid meest koheselt otsima ja on kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku, kuid seni Valentini leida pole õnnestunud.

Ühistransporti Valentin ei kasuta ja ta käib jalgsi. Mobiiltelefoni tal kaasas ei ole. Valentin on umbes 190 cm pikk ja ta on raskema kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas must jope ja punane ruuduline särk. Jalas olid tal mustad spordipüksid ja kingad. Peas oli tal tumeroheline nokamüts.