Eesti poliitikavaatlejate kommentaarid ⟩ Mitte niivõrd Bideni võit, kuivõrd Trumpi kaotus

Tellijale

Andreas Kaju

USA poliitika vaatleja

Ameerika siseauditooriumi hinnangud presidendile muutuvad ajas. Tema reformide või välispoliitika tagajärjed võivad saada aja möödudes uue värvingu.

Donald Trumpi puhul oli üks positiivne asi kriminaalõiguse reform, mis on paradoksaalselt suunatud mustade ja vähemuste heaks. Reformi eesmärk on, et inimesed ei istuks asjata liiga palju vangis. See on üks Ameerika karistusõiguse probleeme.

Teine positiivne moment on kindlasti tema ametiaja esimese kahe aasta jooksul ellu viidud maksureform. Kas kogu Ameerika sellest võidab, on pikema aja küsimus, aga see on kindlasti märkimisväärne saavutus.

Majandusteadlased arutavad, kui palju Ameerika ühiskond sellest võitis, aga see on üks selge tehtud asi Trumpi ametiajal.

Trumpi kolmas positiivne saavutus on osa ameeriklaste arvates kindlasti see, et Ameerika pole uude sõtta sattunud. See pole sugugi väike asi. Valijad olid väsinud rahvusvahelistest interventsioonidest.