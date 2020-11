Lähikontaktsete tuvastamine läheb aina keerulisemaks

Nii kiire haigestumise kasv on Kadastiku sõnul oodatav, sest nakatumiskordaja R, mis näitab mitmele inimesele üks haige viirust edasi annab, on viimased paar nädalal olnud 1,2 ja 1,4 vahel.

Laupäevaks oli see näit kerkinud 1,5-ni, mis tähendab et kaks haiget andis nakkuse edasi kolmele. Isegi kui nakatumiskordaja ei tõuseks, oleks see tõsine oht Eesti tervishoiusüsteemile, sest sel juhul täituksid haiglad aasta lõpuks koroonapatsientidega. Kuigi Covid-19 puhul on palju räägitud, kas piisavalt jagub juhitava hingamise aparaate, siis on tõsises kriisis Kadastiku sõnul kogu meditsiinisüsteem.

«Kui meil ikkagi saavad Covidi kohad täis, siis tuleb ikkagi võtta teistest kohtades neid juurde, sest me ei saa panna Covidi ja tavapatsiente kokku. Kui see süsteem läheb täiesti käest ära, nagu ta on osades kohtades maailmas läinud, kus ongi haiglad ainult Covidi patsiente täis, siis tekib see probleem, et me ei saa ravida enam teisi asju, mis oleksid väga ravitavad,» rääkis ta.