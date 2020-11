PERHi ülemarst: oleme viiruse leviku pärast mures

Talving ütles, et olukord Eestis on murettekitav ning alates 12. oktoobrist on haigusjuhtumite arv iga päev suurenenud kümme protsenti.

«Regionaalhaiglasse, mis funktsioneerib kui intensiivravikeskus /---/, on viimase nädalaga 75 protsenti rohkem inimesi tulnud intensiivravile. Need on väga-väga rasked haiged. Seda publik ei näe, meie näeme seda ja me oleme mures,» sõnas Talving.

Ta selgitas, et tuleks hakata rakendama konkreetseid meetmeid, millest kõige olulisem on distantsi hoidmine. «Me peaksime kindlasti rääkima maskidest. Maskid üksinda ei ole hõbekuul, aga maskid on üks väga tähtis pandeemia kontrolli komponent,» ütles ülemarst.

Ta lisas, et olulisel kohal on ka testimine ja kätehügieen. Talvingu hinnangul tuleks aga teisest päevast hüvitada haiguslehel olevate inimeste töötasu.

Ülemarst selgitas, et maskid on pandeemia piiramisel olulisel kohal ning Cambridge'i Ülikooli uuringust selgus, et kui 80 protsenti inimestest kannaks maski, siis ei oleks riiki vaja lukku keerata.

Talving täpsustas, et kui mask pannakse kotti või taskusse võib see seal saastuda, kuid säilitab siiski oma põhifunktsiooni. Arst selgitas, et selleks on olla barjäär haiguskolde ja teiste inimeste vahel.