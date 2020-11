Indrek Saar: Helme mõistis, et valitsuspartnerite kannatus on katkenud

Saar ütles, et temale Mart Helme otsus üllatusena ei tulnud. «Mart Helme sai väga hästi aru, et seekord ta sellest umbusaldusest terve nahaga välja ei tule ja otsustas seda ennetada. See oli ratsionaalne käitumine. Kahjuks sellist ratsionaalset mõtlemist ei jätku tema tegevusse igapäevases poliitikas,» ütles ta.