«Keskerakonna poliitikud on korduvalt avaldanud toetust USA ja Eesti liitlassuhetele ja tunnustanud valimiste võitjana Joe Bidenit ja rõhutanud, et aluseta süüdistused õõnestavad liitlassuhteid,» ütles Kiik.

Küsimusele, kas Mart Helme lahkumine valitsusest on tema jaoks kergendus või on tal kahju ühe koostööpartneri lahkumise pärast, vastas sotsiaalminister Kiik, et Helme lahkumine oli praeguses olukorras ainumõeldav. Kiik ütles, et Helme tagasiastumine oli tema enda otsus.