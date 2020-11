GALERII ⟩ Riigikontrolör andis riigikogule üle oma aastaaruande

Riigikontroll jõudis järeldusele, et kõikjal ühetaoliselt ja ühtlase kvaliteediga avalike teenuste pakkumine käib riigile üle jõu, eriti väljaspool Harjumaad ja Tartumaad. Raport osutab ka sellele, et täitmata töökohtade arv kasvab ja inimesi, kes võiksid töökohti võtmetähtsusega erialadel täita, ei paista kuskilt tulevat, seega tuleb riigil reaalsusega kohaneda, mitte tegelda enesepettusega.

«Avalike teenuste pakkumine ääremaal vajab ümberkorraldusi ja seda nii raha, kuid ennekõike inimeste puuduse tõttu,» kommenteeris riigikontrolör Holm. Tema sõnul on ohus mitme esmatähtsa teenuse osutamine.

Perearstiabi on kõige probleemsem

Keerukaimas olukorras on Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa. Aruandest selgub, et esmatähtsatest teenustest kõige probleemsem on perearstiabi, kuna pensionile siirduvaid perearste on peagi rohkem kui neid, kellega vabad kohad täita.

Pea pooled perearstidest on 60-aastased või vanemad ehk on kas juba praegu pensioniealised või saavad soovi korral lähiajal pensionile minna. Praegu läheb perearst pensionile keskmiselt 67-aastaselt.

On nimistuid, kus perearstina tegutseb juba seitse aastat ajutine asendaja. Residentuuri lõpetajad ei soovi sageli kohe nimistu eest vastutust võtta või töötada väljaspool Tallinna ja Tartut.

Päästjaid ja politseinikke jääb aina vähemaks

Üldhariduskoolides on nappus aineõpetajatest, ennekõike loodus- ja täppisteaduste pedagoogidest. Ka pedagoogid ei taha väljapoole suuremaid keskusi õpetama minna ja Eesti õpetajatest enam kui kolmandik on üle 55-aastased ehk pensionieas või sinna jõudmas.

Päästjatel ja politseinikel seisab ees pensionile mineku laine. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul lahkub aastani 2030 teenistusest ligikaudu 350–400 politseiametnikku enam, kui neid sisekaitseakadeemiast juurde tuleb.

Tööjõu voolavuse tõttu on peatselt vaja aastas leida juurde enam kui 100 päästjat, kuid päästjaks sobivaid on tööturult võtta poole vähem. Raport ennustab teravat tööjõupuudust viie kuni kümne aasta pärast, eriti päästjate puhul.

Holm möönab, et väljapääsu olukorrast pole lihtne leida, sest inimeste pärast konkureerivad erinevad sektorid ning välja- ja ümberõpe nõuab aega.

Leevendusena on üks võimalus luua soodustusi. «Mingil määral saab hoida töötajaid kauem hõives, arendada nende kvalifikatsiooni ja võimaluse korral pakkuda neile tööd teistel ametikohtadel,» selgitas Holm ühte võimalust.

Lisaks leiab ta, et riik saaks võtta kasutusele uuendusi, mida pakub tehniline, tehnoloogiline ja sotsiaalne innovatsioon. «Teatud piirini saab suurendada vabatahtlike osakaalu, ent on raske ette kujutada, et tuleks minna harrastusperearsti juurde.»