2019. aastal oli diabeediga inimesi maailmas 463 miljonit, see tähendab, et diabeet esines ühel täiskasvanul üheteistkümnest. Arvatakse, et aastaks 2030 tõuseb diabeetikute hulk 578 miljonini ja prognooside kohaselt ületab 2045 aastal see 700 miljoni inimese piiri.