Narvas koroonapositiivseid 139, linn teeb viiruse ohus muudatusi

Terviseameti Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 38 ja Sillamäe teise kooli koldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaia koldega on seotud seitse nakatumist. Narva-Jõesuu töökoha koldega on seotud 10 nakatumist. Viru Vangla koldes on 203 inimest. Kohtla-Järve kooli koldes on kuus inimest. Sillamäe töökoha koldes on kuus inimest. Narva spordikoldes on 37 nakatunut. Täna hommikust lisandub Narva töökoha kolle seitsme inimesega.

Terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 3 000 inimest, kellest haigestunud on 456.

Paljud klassid on läinud distantsõppele

Narvas on distantsõppele suunatud mitmete koolide klassid ja lasteaiarühmad. Viimastes on 71 last suunatud isolatsiooni ning Narva koolidest on kaugõppele suunatud 353 õpilast.

Narva spordikooli Paemurrus on 37 inimesega koroonakolle, kelle seas on nii hokimängijaid kui ka teiste spordialadega tegelejaid. Spordikool on 17. novembrini suletud.

Narva linnavalitsus meenutab, et need, kes on isolatsioonis, ei saa huviringidest osa võtta. «Õpilastel, kes pole määratud eneseisolatsiooni, vaid distantsõppele, on õigus käia huvikoolides, ringides ja sektsioonides,» teatas Narva linn.

Linnavalitsuse teatas, et avalikes huvikoolides ringide tasudest vabastamise küsimus, lasteaja kohatasu vabastamine - see küsimus lahendatakse peatselt. «Nagu ka koolilaste toitlustamise küsimus, kes on isolatsioonis ja kaugõppes.»

Narva linnavalitsus teatas ka, et ei toimu omavalitsuses spetsialistide ega ametnike vastuvõtte. «Osa spetsialistidest töötavad kodukontorist. Kõik töötajad on varustatud isikukaitsevahenditega,» täiendasid nad.

Lisaks linnavalitsus desinfitseerib laste mänguväljakuid ja välijõusaale.