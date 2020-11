Viru vanglas on koroonaviirus diagnoositud kokku 192 vangil, kellest kolm on praeguseks vanglast vabanenud. Me oleme andnud nende andmed terviseametile nende üle järelevalve tegemiseks. Nii et vanglasse on vastavalt alles jäänud 189 vangi. Kolm vangi on haiglas neist 189st, kes siis jätkuvalt oma vangistust kannavad.