Rahvusvahelised auditid: RMK metsad on säästlikult majandatud

Augustis ja oktoobris toimunud audititel analüüsisid NEPCon OÜ ja BM Certification Estonia OÜ audiitorid põhjalikult RMK metsamajandamissüsteemi ning tõdesid, et keskkonna-, majandus- ja sotsiaaleesmärkide tasakaalustatud täitmine on riigimetsas jätkuvalt tagatud.

RMK omab vabatahtlikult FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaati juba aastast 2002 ja PEFC metsamajandamise sertifikaati 2010. aastast. Iga-aastaste auditite käigus hinnatakse metsamajandamise vastavust standardites seatud nõuetele ning võimalike puuduste leidmisel antakse tähtaeg nende lahendamiseks. Auditeerimises ei ole kohta hoiakutel ega emotsioonidel – vastavuse hindamine on objektiivne, standarditele tuginev ja rahvusvaheliste nõuetega reguleeritud protsess.

RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson selgitas, et viimasel ajal on meedias kõlanud kriitilised väited, et RMK rikub sertifikaatide nõudeid ega arvesta metsa majandades loodusväärtustega.

«Rahvusvaheliste audititega leiti, et RMK tegevused vastavad jätkuvalt säästva metsajamajandamise nõuetele. Eriti kõrgelt hindasid audiitorid IT-lahendusi RMK metsamajanduses, tõhusaid kontrollisüsteeme ja töötajate professionaalsust,» märkis Tõnisson.

Auditi järeldused põhinevad suurel külastatud objektide valimil: vaadeldi raieid, metsaparandust, looduskaitset, kõrge avaliku huviga alade majandamist, vääriselupaikade kaitset jm. Auditi tulemusena tuvastasid NEPConi audiitorid ühe väikese mittevastavusena surnud puutüvede ja tüügaste vähesuse mõnedel lageraielankidel.

Mõlemad audiitorrühmad hindasid standardite nõuetele vastavaks ka RMK suhtluse kohalike elanike ja kogukondadega. NEPCon rõhutas, et suhtlus suuremate piirkondlike ja üleriigiliste huvigruppidega peaks olema selgem, et mitte põhjustada tarbetuid pingeid. RMK jagab audiitori seisukohta.

Eesti riigimets on väga liigirikas, loodusväärtuste kaitseks on üle 313 000 hektari ehk 30 protsendi RMK metsast võetud range kaitse alla, kus ei toimu mingit majandustegevust. Lisaks on muude erinevate kaitsepiirangutega kaetud kaheksa protsenti riigimetsast.