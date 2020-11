Martin Helme: opositsioon on oma kaalukaima relva täielikult devalveerinud

«Minu meelest murdus täna midagi opositsiooni sees. Pole ka ime, raske on ette kujutada veel käpardlikumat ja ennastlöövat tegutsemist, kui see, mida Kaja Kallase juhitud Reformierakond harrastab,» kirjutab Helme sotsiaalmeedias.

Helme sõnul on täielik paindumatus oma plaanide ellu viimisel poliitikas miinuseks. «Vaesekesed plaanisid mitu nädalat umbusaldada Mart Helmet ja klopsisid selleks teksti kokku, aga kui see võimalus neilt ära võeti ei suutnud rohkem oma plaanides midagi muuta kui lisada umbusaldatavale nimele kaks tähte. Peab vist olema reformar, et uskuda, et vahet pole,» leiab EKRE juht.

Siseminister Mart Helme astus Martin Helme sõnul tagasi, kuna tema jaoks on olulisemaid asju, kui ministri koht. «Õigus öelda selgelt ja sirgelt välja oma arvamus, truudus tõele oli üks neist. Soov hoida töös valitsus, milles on kokku lepitud referendum abielu küsimuses, välismaalaste seaduse muutmise läbi immigratsiooni piiramine, piiri ja piirivalve üles ehitamine ja terve hulk muid asju nii tema enda valdkonnas kui kogu koalitsioonis.»

«Täpi i-le pani aga nende ülejala tehtud sisutühi umbakas minu vastu. Nad lasid sellega täiskiirusel vee peale võimalusele, et oleks saanud vähemalt teeselda, nagu oleks siseministri lahkumine olnud mingi suur võit. Selle asemel said nad järjekordse kaotuse osaliseks järjekordsel umbusaldusel, mille põhjus ja sisu jäid suuresti arusaamatuks, motiiv on aga nende poliitilist kapitali halastamatult kulutav: alasti võimuiha,» kirjutab Helme.

«Ühtlasi on nad umbusaldamise kui parlamentaarse poliitikainstrumendi ja opositsiooni kaalukaima relva täielikult devalveerinud. Mitmes umbusaldus see nüüd oligi? Mitmendat korda mulle, mitmendat korda ühele Helmele, mitmes sellele valitsusele? Mis see põhjus oligi? Kes see ikka mäletab ja mis vahet siin on, nad saavad nagunii iga kord peksa,» leiab ta.