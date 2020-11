Kaks Tartu vangla ametnikku andsid positiivse koroonaproovi

Tartu vangla on esimene vangla, kus viiruse avastamist kiirendas reovee seireuuring, mille tulemuste põhjal andis terviseamet vanglateenistusele reedel teada, et võetud proov näitas vangla reovees koroonaviirust.

Viru ja Tallinna vangla vangide ning ametnike seas uusi koroonapositiivseid lisandunud ei ole. Seega on Tartu vanglas kaks koroonapositiivset vanglateenistujat. Viru vanglas on kokku 189 koroonapositiivset vangi ning üheksa ametnikku. Tallinna on vanglas kokku viis nakatunud vangi ning kuus nakatunud vanglateenistujat.