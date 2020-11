FOTOD ⟩ Uued koroonapiirangud? Valitsus ja teadusnõukoda arutavad uusi meetmeid

Möödunud nädalal ütles minister Kiik Postimehele, et küsimus on selles, mis kellani on meelelahutusasutustel mõistlik tegutseda, kuna on esinenud rikkumisi ja probleeme. Kui eesmärk on viiruse levikut tõkestada, siis lähevad rahvarohked kogunemised siseruumides vastuollu valitsuse korraldusega. Seega peab valitsus astuma lisasamme, et vähendada selliseid koosviibimisi.